Empresas capixabas estão dispostas em investir em descarbonização

As empresas capixabas estão cada vez mais inclinadas a conhecer e aplicar políticas de descarbonização em seus processos, por meio de investimentos em tecnologias limpas. É o que aponta a Pesquisa Descarbonização e Eficiência Energética 2025 divulgada nesta segunda-feira (17) pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), em parceria com a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

O estudo mostrou que sete em cada dez empresas capixabas pretendem ou avaliam investir em ações de descarbonização. “O estudo mostrou que 70% das empresas têm interesse em participar de mudanças conceituais dentro do próprio negócio. É um assunto importante e as empresas estão vendo a necessidade de implementação desses novos temas”, avalia o presidente da Findes, Paulo Baraona.

A pesquisa ouviu 200 empresas em 33 municípios capixabas, e mostra que 18% dos respondentes declararam ter conhecimento avançado sobre o tema, o que significa que as empresas possuem domínio e acompanha tendências e inovações regularmente.

LEIA A REPORTAGEM COMPLETA NO SUSTENTABILIDADE BRASIL