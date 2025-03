Enem 2024! ‘Espelhos’ da redação já estão disponíveis; confira

Os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 já podem consultar os ”espelhos” da redação. Os resultados dos chamados ”treineiros” também já estão disponíveis. Para acessar é necessário acessar a página do participante.

Treineiro é o termo usado para tratar os candidatos que realizaram as provas com o objetivo somente de testar conhecimento.

De acordo com o Governo do Estado, dos 4.325.960 treineiros inscritos na edição de 2024, cerca de 841.556 (19,4%) eram estudantes do 1º ou 2º ano. Já as pessoas que não cursam e nem completaram o ensino médio, mas fizeram o Enem para testar seus conhecimentos, realizaram 24.723 (0,6%) de inscrições.

O que é o Enem?

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Leia também: Chocante! Grávida cai em golpe, é assassinada e tem bebê roubado