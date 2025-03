Engavetamento congestiona trânsito em avenida movimentada de Cachoeiro

Um acidente envolvendo, pelo menos, três carros deixou o trânsito congestionado na Avenida Aristides Campos, no bairro Basiléia, em Cachoeiro, na tarde desta terça-feira (18).

De acordo com informações de pessoas que estavam no local, o veículo HB20 Sedan colidiu com outro veículo que acabou batendo na Hilux.

Uma viatura da Polícia Militar está no local. Até o momento, não há informação sobre o estado de saúde dos envolvidos.

