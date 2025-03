Suspeito é preso após tentativa de assalto em Vargem Alta

Na noite desta segunda-feira (18), a Polícia Militar (PM) prendeu um homem, que estava armado, durante patrulhamento na Rodovia ES-164, na localidade de São João, em Vargem Alta.

De acordo com as informações recebidas pelos militares, dois homens trajando camisas brancas, estariam armados e tentando abordar veículos na beira da rodovia. Os policiais chegaram a avistar três indivíduos a pé, próximo de uma madeireira da região.

Chegando ao local indicado, a guarnição visualizou um dos suspeitos, de 26 anos, que quando percebeu a presença dos policiais, dispensou a arma de fogo às margens da rodovia. Contudo, os militares perceberam a ação do suspeito, prosseguindo com a abordagem.

Durante a busca, os policiais encontraram um revólver calibre .38, com a numeração suprimida, carregado e pronto para uso, contendo cinco munições. Além da arma, também foi localizada uma balaclava de cor preta.

Assim, diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com o material apreendido.

Os outros dois indivíduos, que estavam junto com o conduzido, também foram identificados, porém, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles. Ambos foram liberados no local.

