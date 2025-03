Entenda por que a Desportiva pediu anulação de semifinal do Capixabão

A Desportiva Ferroviária pediu a anulação do jogo de volta da semifinal do Campeonato Capixaba. O time foi derrotado pelo Rio Branco por 1 a 0, em Cariacica, no último sábado (22). Mas por que a Desportiva entrou com o pedido?



O time grená faz alegações contra a atuação do árbitro Davi de Oliveira Lacerda. Dentre as reclamações, a Desportiva pontua a não marcação de duas penalidades e questiona a decisão do árbitro de não revisar os lances no VAR.

Os lances

As duas situações questionadas pela Desportiva aconteceram nos acréscimos do segundo tempo. O Rio Branco vencia por 1 a 0. Aos 52 minutos, o atacante da Desportiva, Vinicius Baiano caiu na área do Rio Branco depois da dividida com Théo Kruger.



Já o segundo lance foi ao 55, também num possível pênalti. A bola teria pegado no braço de Romarinho dentro da área do Rio Branco.

Pedido não foi aceito

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Espírito Santo (TJD/ES), Felipe Morais Matta negou a petição inicial de imediato por falta da condição necessária para sua aceitação.

