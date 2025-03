ES bate recorde, ovos e suínos crescem; frango cede em 2024

Em 2024, o Brasil registrou uma produção recorde de ovos e o Espírito Santo se destacou nesse cenário com a produção de 5,2 bilhões de ovos, o que corresponde a mais de 9% da produção nacional. Isso significa um crescimento em torno de 14% em relação a 2023 onde foram produzidos cerca de 4,5 bilhões de ovos.

No entanto, esse crescimento reflete uma recuperação do setor que foi drasticamente comprometido em decorrência da crise que teve como principal motivo os altos custos dos grãos registrados entre 2020 e 2021.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/economia/balanco-2024-e-expectativas-da-producao-de-proteinas-no-es-para-2025/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui