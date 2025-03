ES: cresce intenção de contratar funcionários e investir em negócios

Mais contratações com carteira assinada à vista: o Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (Icec) de fevereiro no Espírito Santo mostrou que a intenção de empregar novos funcionários subiu 11,4% em comparação ao mesmo mês de 2024. Além disso, os empresários estão mais otimistas em relação ao futuro dos seus negócios e propensos a investir nas empresas e nos estoques.

Ao analisar fevereiro deste ano e o mesmo período de 2024, o Espírito Santo registrou um crescimento de 0,9% no Icec, sendo o estado o único da região sudeste a apresentar crescimento na comparação interanual. Esse desempenho positivo indica uma trajetória de recuperação e crescimento no estado ao longo do último ano.

As análises são de levantamento do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Destaques

Quando analisado o Icec em pontos, o Espírito Santo também se destaca, atingindo 109,3 pontos (acima de 100 é considerado satisfatório), o maior valor entre os estados do Sudeste e superior à média nacional (103,7 pontos). São Paulo (103,2 pontos), Minas Gerais (100,1 pontos) e Rio de Janeiro (97,5 pontos) apresentaram patamares inferiores, demonstrando um ambiente mais favorável no Espírito Santo em relação aos outros locais.

Para a coordenadora de pesquisas do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, com esses resultados, o Espírito Santo consolida sua posição de destaque na região Sudeste, sendo o único estado da região a registrar crescimento na comparação anual, o que mostra um setor econômico mais estável e menos afetado pelas dificuldades.

Na variação mensal, comparando fevereiro com janeiro de 2025, o estado registrou uma queda de 4,0%. Esse resultado, embora negativo, foi menos intenso do que a média nacional (-4,9%) e as quedas observadas em Minas Gerais (-6,5%) e São Paulo (-4,4%).

“Esse comportamento é comum após o período de festas e alta movimentação do final do ano, refletindo uma acomodação natural no otimismo, nas intenções de consumo e, consequentemente, na confiança do empresário. Essa sazonalidade não necessariamente representa uma mudança negativa na tendência geral, mas sim um ajuste esperado antes da retomada, no segundo trimestre”, explicou a coordenadora.

ICEC Capixaba

Ao avaliar os subíndices que compõem o Icec capixaba, verificou-se crescimento nas expectativas quanto à empresa (5,2%) e ao setor (1,8%) em relação a fevereiro de 2024. No subíndice de intenções de investimentos, houve alta de 5,8%. A intenção de contratação de funcionários teve o maior aumento anual (11,4%), enquanto o indicador para investir em estoques subiu 4,7%, sinalizando uma expectativa positiva para as vendas.

“A análise dos dados mostra ainda uma relação direta entre o aumento das intenções de investimento e a confiança do empresário no seu próprio negócio. Enquanto o subíndice Expectativas futuras caiu 6,1% no mês, mantendo-se estável em relação ao ano anterior (126,7 pontos), a expectativa para as empresas permanece otimista (146,2 pontos), reforçando que o empresário capixaba acredita mais na sua capacidade de adaptação do que no cenário macroeconômico, em que a expectativa para a economia foi de apenas 105,4 pontos, com queda anual de 8,1%”, ressaltou Ana Carolina Júlio.

De acordo com a coordenadora de pesquisas do Connect Fecomércio-ES, mesmo em um ambiente econômico desafiador, os empresários estão adotando uma postura proativa, investindo e buscando estratégias de crescimento.

“O Espírito Santo mantém uma posição de destaque na região Sudeste, não apenas por apresentar o melhor desempenho no Icec, mas também pela capacidade de gerar empregos e atrair investimentos. O comportamento dos empresários locais indica uma economia mais madura e preparada para aproveitar oportunidades mesmo em períodos de incerteza”, observou.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.