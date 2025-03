ES: protagonismo global em sustentabilidade rumo à COP30

Em 2025, o Espírito Santo se tornará o centro das discussões sobre o meio ambiente, com a realização da 5ª edição do Sustentabilidade Brasil, de 11 a 14 de junho, na Praça do Papa, em Vitória. O evento, que reunirá líderes, especialistas e representantes da sociedade civil, servirá como um importante chamado para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá em Belém, no Pará, cinco meses depois.

Segundo Elias Carvalho, presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil, o projeto visa a fortalecer o protagonismo do Espírito Santo nos cenários nacional e internacional, promovendo o debate e a ação em torno dos principais desafios ambientais e sociais.

“É um evento que fala com o Brasil e com o mundo, e que tem economia circular, economia azul, mudanças climáticas, inclusão social, educação ambiental e uma série de temas transversais embaixo desse guarda-chuva da sustentabilidade”, explica Carvalho.

