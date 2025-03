Espanha x Holanda AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Um dos jogos mais aguardados da Liga das Nações acontece neste domingo (23).

Espanha e Holanda duelam pela vaga na semifinal da competição, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Assim, a bola vai rolar no estádio Mestalla, em Valência. Mas, afinal, onde assistir Espanha e Holanda ao vivo?

A transmissão se dará pelo Sportv (TV fechada) e pela Globoplay (streaming).

Como foi o primeiro confronto?

Ambas as equipes chegam com chances de avançar. Visto que, no primeiro jogo, Espanha e Holanda fizeram um duelo digno de campeões, empatando por 2 a 2.

Na partida em Roterdã, La Furia saiu na frente. Nico Williams abriu o placar. Porém, logo depois, Gakpo empatou para Holanda. No segundo tempo, Reijnders marcou logo aos 37 segundos, colocando a Laranja Mecânica em vantagem. Contudo, aos 47 minutos, Mikel Merino empatou o jogo.

Escalações prováveis

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen e Cucurella; Zumendi, Mikel Merino e Dani Olmo; Nico Williams, Morata e Lamine Yamal. Técnico: Luis de la Fuente.

Ficha técnica – Espanha x Holanda

Data: domingo (23), às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Mestalla, em Valência (Espanha

