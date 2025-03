Essenciais para agricultura e pragas, morcegos estão ameaçados

Segundo a ONG Bat Conservation International (BCI), com mais de 1.400 espécies, os morcegos são a segunda mais rica ordem de mamíferos e estão amplamente dispersos pelo mundo. Atualmente, os animais estão sob uma ameaça sem precedentes devido à destruição generalizada de seu habitat, às alterações climáticas aceleradas, às espécies invasoras e a outras ameaças.

A agricultura seria um dos setores prejudicados pelo desaparecimento das espécies, pois, de acordo com pesquisas, morcegos de uma única caverna podem eliminar até 82 toneladas de insetos em um ano.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/essenciais-para-agricultura-e-controle-de-pragas-morcegos-estao-ameacados/

