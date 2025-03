Está chegando! Copa Paraíso de Futsal agitará Cachoeiro mais uma vez

A Copa Paraíso de Futsal está chegando com tudo para agitar Cachoeiro de Itapemirim mais uma vez. No dia 3 de abril, na quadra do bairro Paraíso, acontecerá a abertura da modalidade masculina, que será o pontapé inicial de mais uma grande edição da competição.

Este ano será a 4ª edição consecutiva do torneio no município e, mesmo com muitas dificuldades nas edições passadas, a organização da competição segui de pé e anunciou a nova edição. “É uma alegria enorme receber os atletas para está 4ª edição da Copa Paraíso. Confesso que foi difícil a decisão, mas deixei oque aconteceu ano passado para trás e segui em frente, com um objetivo mais seguro, onde todos foram selecionados a dedo”, finalizou Bruno Rodrigues, organizador da competição.

Aliás, a Copa Paraíso contará com um grande desafio de X1 na abertura, entre os dois campeões da última edição da modalidade, que são: Carlos Fernando (Muqui) e Guilherme Ramos (Marataízes). A disputa valerá o Cinturão e uma quantia aproximadamente de R$ 1 mil reais, que foi apostado entre os atletas.

“Aproveito para agradecer nossos patrocinadores, que estão tornando esse evento possível. Já são quatro anos consecutivos e, nesse período, envolveu mais de 200 atletas e atraiu mais de 2 mil pessoas para prestigiar”, finalizou Bruno.

Com três categorias nesta edição (adulto masculino, adulto feminino e Sub-16 masculino), a competição promete partidas eletrizantes, tornando a competição acirrada, com times sedentos pela taça da competição.

Qual a forma de disputa?

Esta edição contará com oito equipes de cada categoria, criando dois grupos (A e B) de quatro times cada. Apenas os dois primeiros de cada grupo passam de fase, realizando a semifinal do torneio. O primeiro colocado do Grupo A pega o segundo colocado do Grupo B e, o primeiro colocado do Grupo B pega o segundo do Grupo A.

Confira o cronograma:

Abertura masculina

3 de abril

Jogos da primeira fase

Entre os dias 4 e 24 de abril

Semifinal

Do dia 6 até 8 de maio

Final

Ainda sem definição