Cachoeiro: noite de muitos gols na abertura da Temporada de Areia 2025

O primeiro dia de competição da Temporada de Areia 2025 começou quente na noite desta quinta-feira (13), com as duas primeiras partidas da modalidade Beach Soccer, no Centro de Treinamentos de Esportes de Areia, no bairro Amarelo.

A primeira partida, disputada entre Unidos do Amarelo e Juntos e Misturados do bairro Alto Amarelo foi bem acirrada, e terminou com o placar apertado. A equipe do Juntos e Misturados venceu por 3 a 2.

A partida realizada em seguida, disputada entre Wolfsburg, do bairro BNH e Vila Esporte de Anchieta, teve uma chuva de gols, com o time de Anchieta derrotando os cachoeirenses por 5 a 3.

A segunda rodada será realizada na noite desta sexta-feira (14), a partir das 20h.

Confira, abaixo, os jogos da segunda rodada:

2º RODADA

20h – Rio Novo X Wolfsburg

21h – Córrego dos Monos x Unidos do Amarelo

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) pelo telefone 3199-1759.

