Estado lança material sobre Robótica e Programação Computacional

Na última quinta-feira (27), a Secretaria da Educação (Sedu) lançou o Caderno Metodológico Robótica, Programação e Pensamento Computacional.

A publicação foi desenvolvida para oferecer práticas pedagógicas e subsídios para o desenvolvimento de habilidades do Currículo do Espírito Santo e da Computação na Educação Básica.

Objetivo do material

Nesse sentido, o material tem o objetivo de promover a formação continuada de professores e oferecer práticas pedagógicas inovadoras para os estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio.

Além disso, o material está alinhado às competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de Computação, contemplando os eixos de pensamento computacional, cultura digital e mundo digital.

Desse modo, entre os conteúdos, encontram-se dez projetos educacionais que aplicam conceitos de robótica e programação em diferentes áreas do conhecimento.

“A incorporação da tecnologia ao processo educativo tem sido um desafio constante para as escolas, sobretudo diante das demandas da sociedade contemporânea”, afirmou Aleide Cristina de Camargo.

“Por exemplo, o material aborda o uso do Arduino para eficiência energética, a criação de jogos no Scratch para ensinar lógica de programação e a implementação de sistemas automatizados de irrigação. Essas atividades incentivam a criatividade, o raciocínio lógico e a resolução de problemas de forma prática e interativa”, explicou o professor Julio Cesar Souza Almeida, um dos autores do material.