Estudantes são hospitalizados após uso de mesma agulha em atividade

Cerca de quarenta e quatro alunos de uma escola em Laranja da Terra precisaram ser hospitalizados após realizarem uso compartilhado de uma agulha.

O professor teria usado a mesma agulha para colher o sangue dos alunos durante uma atividade de tipagem sanguínea. Os alunos tem idade entre 16 e 17 anos e estão na 2ª e 3ª série do ensino médio.

A Secretaria de Estado de Educação, por meio de nota, informou que os alunos passam bem e estão frequentando as aulas. Todos que tiveram contato com a mesma agulha foram testados para teste rápido de diagnóstico de infecção, no entanto, o resultado foi negativo em 100% dos testados.

Já o professor teve seu contrato encerrado e o caso foi encaminhado para a corregedoria. Na última segunda-feira foi realizada uma reunião entre as equipes das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde para decidir o protocolo a ser adotado no acompanhamento dos estudantes, que devem repetir os exames em 30 dias.

“Ainda nesta segunda-feira, às 16h, a escola realizou uma reunião com pais e alunos, com a presença da Secretaria Municipal de Saúde, para esclarecimentos. Os alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio – que têm idades entre 16 e 17 anos – participavam da aula de Práticas Experimentais em Ciências sobre tipagem sanguínea, ministrada por um professor de Química. Assim que tomou conhecimento do ocorrido, prontamente, todas as iniciativas foram tomadas.” informou a Sedu.

