Coleta de lixo eletrônico segue até sexta (21) em Cachoeiro

Começou na última segunda-feira (17), em Cachoeiro de Itapemirim, uma ação de coleta de lixo eletrônico. Quem tem dispositivos e acessórios inservíveis pode levá-los até sexta (21), das 9h às 17h, na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio, onde a equipe está recolhendo os resíduos, para dar o descarte correto.

A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), em parceria com a empresa OGD, que faz reciclagem digital e que compra esses resíduos da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Cachoeiro de Itapemirim (Ascomirim).

A prefeitura alerta a população sobre a necessidade de não jogar esses materiais no lixo comum, pois podem significar riscos ao meio ambiente. Equipamentos de informática, dispositivos de telefonia e comunicação, componentes eletrônicos diversos, acessórios, pilhas e baterias usadas e outros resíduos são feitos de elementos químicos que podem causar contaminação e gerar sérios prejuízos à saúde das pessoas.

Já foi comprovado cientificamente que essas substâncias estão relacionadas a uma série de doenças, incluindo cânceres, danos cerebrais e hepáticos, problemas respiratórios, fraqueza, febre, calafrios entre outros.

“A campanha pretende arrecadar esse ano uma quantidade boa de resíduos, pois está bem divulgada, e nossa expectativa é grande. Quem quiser levar materiais poderá nos visualizar facilmente em frente ao Circo da Cultura, na Praça de Fátima”, conta a gerente de Resíduos Sólidos, Miria Assad.

