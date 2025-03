Europa League: onde assistir Manchester United e Real Sociedad

O Manchester United tenta avançar para as quartas de final da Uefa Europa League. O time inglês enfrenta o Real Sociedad, em Old Trafford, às 17h (horário de Brasília).

A competição é a chance dos Red Devils melhorarem a temporada, já que, na Premier League a equipe ocupa apenas a 14ª posição. Mas, onde assistir Manchester United e Real Sociedad ao vivo?

Quem quiser acompanhar, a partida passará pela CazéTV (YouTube).

O United apresenta uma campanha bem abaixo na Premier League. Em seu último jogo, o time inglês empatou com o Arsenal por 1 a 1 e, atualmente, soma 34 pontos.

Por outro lado, a Real Sociedad também não vive um bom momento em LALIGA. Com 34 pontos, a equipe espanhola ocupa a 11º posição.

Manchester United: Onana; De Ligt, Maguire (Lindelöf) e Yoro (Heaven); Mazraoui, Ugarte (Casemiro), Bruno Fernandes e Dalot; Zirkzee, Garnacho e Hojlund.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd e Munoz; Sucic, Zubimendi e Mendez; Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea.

