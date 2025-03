Europa League: saiba onde assistir AZ Alkmaar x Tottenham

Nesta quinta (6), o AZ Alkmaar e Tottenham duelam no AFAS Stadion, na Holanda, às 14h45. O jogo de ida é válido pelas oitavas de final da Europa League. Mas onde assistir AZ Alkmaar e Tottenham ao vivo?

A transmissão se dará pela Band (TV aberta) e pela CazéTV (YouTube).

O Az está em 6º lugar no Campeonato Holandês e vem de derrota por 3 a 1 para o Heerenveen na Eredivisie.

Por outro lado, o Tottenham não faz uma temporada brilhante. Pelo contrário, os Spurs fazem uma campanha ruim na Premier League, onde está na 13ª posição. A equipe foca em vencer a Europa League para, além do título, conquistar uma vaga na próxima edição da Champions League.

