Evento vai celebrar Dia Internacional da Dança em Vitória

A Vix Cia de Dança promoverá um evento em celebração ao Dia Internacional da Dança (comemorado no dia 29 de abril).

A terceira edição do Dia de D acontecerá nos dias 12 e 13 de abril, no teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Goiabeiras, e contará com uma diversificada programação.

Para isso, participarão artistas, companhias e escolas de vários locais do Espírito Santo. Serão mais 180 coreografias apresentadas. Além das apresentações de danças, no evento haverá roda de conversa com personalidades do cenário artístico cultural.

Entrada solidária

Além de promover belas apresentações, o festival fomentará uma ação solidária. O público que comparecer poderá pagar valor de meia entrada no ingresso se levar a doação de um quilo de alimento não perecível. Os donativos arrecadados serão destinados para instituições de caridade.

O ingresso para acompanhar o evento está R$ 80. No entanto, aqueles que levarem a doação pagará R$ 40. Para adquiri-lo deve acessar o site LeBillet.

Serviço:

Dia D – Dia Internacional da Dança

Local: Teatro Universitário da UFES

12 de abril – sábado

1ª sessão: 14h às 16h30

Roda de conversa: 17h30 às 18h30

2ª Sessão: 19h00 às 21h30

13 de abril – domingo

Sessão única: 14h às 16h30

