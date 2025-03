Encontro celebra a riqueza das tradições populares do Espírito Santo

A comunidade de Roda D’Água, em Cariacica, será palco de um grande encontro de tradições e manifestações culturais do Espírito Santo. Nos dias 12, 13, 19 e 20 de abril, o Encontro de Culturas reunirá 24 grupos culturais de diferentes cidades do Estado, promovendo um verdadeiro mergulho na riqueza e diversidade das expressões populares. Entre as atrações estão o desfile da beleza negra, bandas de congo, folias de reis e quadrilhas juninas até jongo, capoeira, dança afro e escola de samba.



Com uma programação cuidadosamente organizada, o evento foi ajustado para ocorrer em quatro dias (dois finais de semana), das 16h às 21h, permitindo melhor logística para os grupos e garantindo que todas as apresentações aconteçam de forma acessível para o público.



O evento se consolida como um espaço de valorização do patrimônio imaterial capixaba, promovendo o intercâmbio entre diferentes manifestações e fortalecendo os laços comunitários.

O encontro será realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretária da Cultura (Secult) e pela Associação Artística e Folclórica Afro Brasileira, com patrocínio da EDP.

Programação completa

A diversidade do Espírito Santo será representada por grupos da Grande Vitória, além de representantes de Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Vila Pavão, Alegre, Muqui, Serra, Santa Leopoldina e Itaúnas, em Conceição da Barra.

Sábado (12)

Folia de Reis Missão Divina – Mestre Wilson Diniz (Cachoeiro de Itapemirim)

Charola de São Sebastião – Mestre Adílio (Cachoeiro de Itapemirim)

Grupo Folclórico Boi Pintadinho Teimosão (Alegre)

Quadrilha do Grupo Cultural Tsunami (Cachoeiro de Itapemirim)

Reis de Boi – Mestre Valentim (São Mateus)

Boi Pintadinho Tsunami (Muqui)

Grupo de Dança Afro NegraÔ (Grande Vitória)

Domingo (13)

Escola de Samba Independentes de Boa Vista (Cariacica)

Folia de Reis do Vale dos Reis (Cariacica)

Grupo de Dança Coletivo Performance Itinerante (Grande Vitória)

Banda de Congo Mestre Tagibe (Cariacica)

Banda de Congo Santa Izabel – Mestre Jaedson (Cariacica)

Desfile da Beleza Negra Capixaba (Espírito Santo)

Sábado (19)

Bate-Flechas Martir São Sebastião – Mestra Joana (Cachoeiro de Itapemirim)

Caxambu Santa Cruz – Mestra Maria Laurinda (Cachoeiro de Itapemirim)

Banda de Congo do Retiro do Mangaraí (Santa Leopoldina)

Grupo de Dança Motumbaxé (Serra)

Godo Samba Show (Cariacica)

Boi Pintadinho Tsunami – Mestre Emerson (Cachoeiro de Itapemirim)

Capoeira Filhos da Princesa do Sul – Mestre Paulinho

Domingo (20)

Grupo Zacimba Gaba (Vila Pavão)

Banda de Congo Beatos de São Benedito

Pagode Leq Samba

Jongo

Ticumbi do Mestre Nil (Itaúnas)

Valorização da cultura e fortalecimento das comunidades

O Encontro de Culturas populares e tradicionais tem o objetivo de destacar a pluralidade das manifestações culturais capixabas. Também busca promover um espaço de troca e fortalecimento entre os grupos participantes. Além das apresentações, o evento proporciona maior visibilidade para as tradições locais, incentivando o reconhecimento e a preservação do patrimônio imaterial do Espírito Santo.

Informações:

Local: Roda D’Água, Cariacica-ES

Roda D’Água, Cariacica-ES Data: 12, 13, 19 e 20 de abril de 2025

12, 13, 19 e 20 de abril de 2025 Horário: 16h às 21h

16h às 21h Entrada gratuita

Leia também: Sorteio de março do Nota Premiada Capixaba será nesta quinta (27)