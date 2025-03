Ex-MasterChef é presa por tráfico de drogas no carnaval

Na madrugada desta segunda-feira (3), a ex-participante de reality shows Aritana Maroni, de 46 anos, foi detida em flagrante por tráfico de drogas enquanto curtia um bloco no Circuito Barra-Ondina, em Salvador, na Bahia.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, agentes da Polícia Militar realizaram a abordagem e encontraram entorpecentes e R$ 115 em espécie com a influenciadora. Além dela, duas amigas que a acompanhavam também foram conduzidas à delegacia. As três mulheres foram autuadas e permanecem presas.

Filha do empresário Oscar Maroni, Aritana se tornou conhecida ao participar de diversos programas de televisão. Em 2015, ela esteve na segunda temporada do MasterChef Brasil, da Band, onde conquistou a oitava posição. Posteriormente, integrou o elenco de A Fazenda: Nova Chance, reality da TV Record, no qual foi eliminada na décima colocação.

Além desses programas, a influenciadora marcou presença em outras atrações, como Power Couple Brasil (2018), Troca de Esposas (2019) e Cozinhe se Puder (2022), chegando ao terceiro lugar nesta última competição.