Ex-prefeito de Ibatiba recebe alta hospitalar após acidente na BR 262

O ex-prefeito de Ibatiba, Dr. Lindon Jonhson (Podemos), anunciou por meio de suas redes sociais que recebeu alta hospitalar e está em recuperação. Ele aproveitou a publicação para agradecer o apoio da população e o atendimento das equipes médicas que foram fundamentais para sua melhora.

Dr. Lindon Jonhson sofreu um grave acidente no último dia 11 de fevereiro, na BR-262, nas proximidades do Trevo de Brejetuba. De acordo com as informações, o veículo que ele conduzia, um Fusca, saiu da pista e colidiu contra árvores de eucalipto às margens da rodovia.

O ex-prefeito, que também atua como médico, retornava de um plantão quando perdeu o controle do automóvel. Apesar da gravidade do acidente, Jonhson se recupera bem e já está em casa, sob cuidados e acompanhamento médico.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais