Ex-prefeito é acusado de agredir vereador em Jerônimo Monteiro

O cenário político de Jerônimo Monteiro ganhou novos contornos nesta semana com um episódio que elevou a tensão nos bastidores. O ex-prefeito Sérgio Fonseca (PSD), atualmente assessor parlamentar do deputado estadual Alexandre Xambinho (Podemos), foi acusado de agredir o vereador Eduardo Gomes (Agir), conhecido como Duda, em via pública.

Síndrome da falta do poder?

O incidente teria ocorrido na tarde de terça-feira (18), no Bairro Popular e, segundo informações preliminares, o desentendimento teria ocorrido por questões políticas, visto que Duda e Sérgio nunca foram amistosos entre si.

A disputa política entre os dois ocorre em meio ao rompimento de Sérgio Fonseca com o atual prefeito José Valério (PSD), que já foi seu secretário de Obras. O episódio evidencia o clima de polarização na política na Terra da Laranja.

O que diz os envolvidos?

Procurado pela reportagem, o vereador Eduardo Gomes confirmou a agressão, mas preferiu não se manifestar sobre o caso. Já o ex-prefeito Sérgio Fonseca não retornou os contatos até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

