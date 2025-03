Ex-zagueiro do Roma, Dean Huijsen relembra sua passagem na Itália

O ex-zagueiro do Roma, Dean Huijsen, destacou a importância de sua breve, mas transformadora passagem pelo futebol italiano. Em entrevista ao Relevo, o defensor espanhol relembrou sua trajetória das categorias de base da Juventus até se tornar titular na Premier League.

“Fui para a Juventus aos 16 anos e subi pelas categorias de base até chegar ao time principal”, contou. “Na temporada passada, fui emprestado à Roma, onde joguei por seis meses até ser comprado por um clube da Inglaterra.”

Escolha ela Itália

Huijsen revelou que sua escolha pela Itália teve um objetivo claro: aprimorar suas habilidades defensivas. “Queria ser um zagueiro mais completo. Na Espanha, desenvolvi meu controle de bola, e na Inglaterra, aprimorei minha intensidade de jogo. O ritmo acelerado e os duelos individuais foram fundamentais para o meu crescimento.”

O defensor também elogiou os treinadores que marcaram sua carreira. “Iraola teve um grande impacto em mim, mas antes dele trabalhei com Mourinho, De Rossi e Allegri. Aprendi algo com cada um deles e sou muito grato pelas oportunidades que tive.”

Ele destacou a influência de José Mourinho em sua decisão de jogar na Roma. “Mourinho me ligou para me convencer a ir para lá. Foi uma experiência incrível e aprendi muito defensivamente, mesmo em pouco tempo. Gostaria de ter trabalhado mais com ele.”

Relação especial de Dean Huijsen

Sobre Daniele De Rossi, Huijsen revelou uma relação especial. “Ele era como um segundo pai para mim. Na Itália, o aspecto defensivo é essencial, e ele me ajudou muito nisso. Além disso, se preocupava comigo também fora de campo.”

A trajetória de Dean Huijsen mostra como a experiência no futebol italiano moldou seu estilo de jogo, preparando-o para os desafios da Premier League.