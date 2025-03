Exportação de frutas brasileiras recua em fevereiro

Em fevereiro, as exportações de frutas brasileiras apresentaram leve redução de cerca de 8% no comparativo com janeiro, de acordo com dados do Comex Stat. No entanto, mesmo com a diminuição, os resultados parciais do ano (de janeiro a fevereiro) são recorde no comparativo, tanto em volume como em receita.

Nos dois primeiros meses de 2025, pouco mais de 205 mil toneladas de frutas foram destinadas ao mercado externo, o que representada aumento de 40% nas exportações frente aos mesmos meses de 2024 e recorde para o período considerando a série histórica do Comex Stat, iniciada em 1997.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/economia/exportacao-de-frutas-brasileiras-recua-em-fevereiro/