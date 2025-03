Exportações dos cafés diferenciados atingem 1,01 milhão de sacas

As exportações dos Cafés do Brasil realizadas no mês de janeiro de 2025, no caso específico somente dos cafés diferenciados, atingiram o volume físico total equivalente a 1,01 milhão de sacas de 60kg, que foram vendidas aos importadores ao preço médio unitário de US$ 388,35.

Tais vendas possibilitaram ao país arrecadar US$ 393,0 milhões de receita cambial no mês, montante que representou 29,9% do total geral obtido com as exportações de todas as formas de cafés. Tecnicamente são considerados cafés diferenciados os que possuem qualidade superior ou certificados de práticas sustentáveis.

