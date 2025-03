Exposul Café: evento acontece no sábado (29) em Atílio Vivácqua

O sábado (29) vai ser dos produtores de café em Atílio Vivácqua na região Sul do Espírito Santo. Em 10 horas de atividades, os cafeicultores vão participar de palestras, rodas de conversa e tirar dúvidas com especialistas nos mais diversos temas ligados à produção, comercialização, aspectos legais, climatológicos e muitos mais. A programação faz parte do 4º Encontro de Cafeicultores de Atílio Vivácqua e Região – Exposul Café é gratuita.

O credenciamento começa às 7h com um café de recepção. Na parte da manhã, três palestras técnicas, com engenheiros agrônomos, têm como foco os pés de café e os cafezais: “Irrigação do café – O caminho para altas produtividades”, com Luan Peroni, da Expert Irrigação; “Manejo fitossanitário e genética”, com Rogério Chiabai, da Chiabai Consultoria; e “Nutrição do cafeeiro e tecnologias para lidar com o clima”, com Deivisson Pelegrino de Abreu, coordenador técnico do evento e CEO da DPA Engenharia.

Às 11h acontece a abertura oficial do evento, com falas de autoridades, homenagens a agricultores e sorteios de brindes, seguidos de um almoço oferecido pelo evento aos participantes. Nesse horário, a boa pedida será visitar os estandes dos parceiros expositores que vão oferecer máquinas, equipamentos e insumos, além de serviços de consultoria, crédito e muito mais.

Às 13h, iniciam-se as rodas de conversa que vão falar direto ao produtor. Entre os temas estão “A família no agro”, com a participação do Técnico Agropecuário Alan Diones Silva Bernardo, representando a cooperativa Selita e de duas representantes da Cooperativa Cafesul, Graziele Machado Carrari, Degustadora R-grader e Natercia Bueno Wencioneck, coordenadora do Grupo Póde Mulheres. Em seguida, o assunto da conversa são as finanças. Participam o representante do Sicoob Diego Mancini Trés e o representante da Cachoeiro Consórcios Bruno Schmoeller Boni, além do bacharel em Ciências Contábeis Fernando Souza Campos, que vai falar sobre planejamento tributário.

Duas instituições chave fecham a programação técnica da tarde, na mesa “Bate Papo com Especialistas” que vai receber Hugo Ely dos Anjos Ramos, coordenador de meteorologia do Incaper, João Marcos dos Santos Júnior, coordenador da Comissão de Apoio ao Crédito, também do Incaper, além do auditor Marcelo Sobreira, da Superintendência Federal do Ministro da Agricultura no estado. Eles estarão à disposição dos produtores para tirar dúvidas sobre adversidades climáticas, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, legislação sobre café e muitas outras.

O evento se encerra às 17h30, mas antes haverá nova rodada de sorteios de brindes para os produtores participantes. As inscrições já estão abertas gratuitamente pelo link https://docs.google.com/forms/d/1pux8Tf48A4w73RooudsL-4XHU1RkGwaavvkQeVxe2RM/edit

Serviço

Evento: 4º Encontro de Cafeicultores de Atílio Vivácqua e Região – Exposul Café

4º Encontro de Cafeicultores de Atílio Vivácqua e Região – Exposul Café Data: 29/03/2025

29/03/2025 Local: Sítio Cozendey Lima, comunidade de Deserto Feliz, Atílio Vivácqua

Sítio Cozendey Lima, comunidade de Deserto Feliz, Atílio Vivácqua Horário : 7h às 18h

: 7h às 18h Realização: DPA Engenharia e Clube Capixaba

DPA Engenharia e Clube Capixaba Apoio: Aderes/Incaper/Governo do Espírito Santo, Prefeitura de Atílio Vivácqua, Selita, Cafesul, Sicoob Credirochas, Grupo Gava, Viafor

Aderes/Incaper/Governo do Espírito Santo, Prefeitura de Atílio Vivácqua, Selita, Cafesul, Sicoob Credirochas, Grupo Gava, Viafor Coordenador Técnico: Deivisson Pelegrino de Abreu – (28) 99949-0985