Fábrica de tintas está com diversas oportunidades em Castelo; confira

Precisando trabalhar? A Tintas Marfim, fábrica de tintas localizada na Rodovia Pedro Cola, no bairro Independência, em Castelo, está com diversas vagas de emprego disponíveis, em diferentes áreas.

As vagas oferecidas pela fábrica de tintas são para as funções de auxiliar de produção, serviços gerais, operador de reator químico, auxiliar de marketing e auxiliar administrativo. Contudo, entre os benefícios das oportunidades estão: salário compatível, vale-alimentação e plano de saúde.

Os interessados nas oportunidades de emprego devem enviar o currículo para: [email protected]. Sobretudo, alguns requisitos são necessários para o preenchimento das vagas. Confira!

Auxiliar de produção

Serviços gerais

Operador de reator químico

Auxiliar de Marketing

Auxiliar administrativo

