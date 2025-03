Fabrício Gandini garante ciclofaixa em Divino de São Lourenço

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) conquistou junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES) a garantia de que a obra de pavimentação da rodovia ES-493 incluirá uma ciclofaixa em seu projeto. A estrada liga Divino de São Lourenço a Patrimônio da Penha, um dos principais pontos turísticos do Caparaó capixaba, e sua construção também irá beneficiar o escoamento da produção agrícola da região.

A confirmação foi dada pelo diretor-presidente do DER-ES, Eustáquio de Freitas, durante uma reunião realizada no dia 11, na sede do órgão. Estiveram presentes no encontro os vereadores Vandim do Tonico (PSD) e Junim Valadão (PP), o presidente municipal do PSD, Édipo Paschoa, além da moradora Caterine de Oliveira, que levou à mesa a solicitação da comunidade pela implantação da ciclofaixa.

O projeto contempla a pavimentação de 10,1 km de estrada, atualmente em chão batido, conectando o centro de Divino de São Lourenço ao Patrimônio da Penha e atendendo também a localidade de Limo Verde. Estão previstas três etapas de estrutura para ciclistas: três quilômetros de ciclovia na saída de Divino de São Lourenço, quatro quilômetros de ciclofaixa ao longo do trajeto (integrada ao acostamento), e mais três quilômetros de ciclovia na entrada do Patrimônio da Penha.

Com a nova pavimentação, será possível o tráfego de veículos pesados, o que facilitará a logística de produtos agrícolas como café, leite, gado, abacate, milho, morango e madeira. De acordo com o DER-ES, o processo licitatório está em fase final, e a empresa vencedora terá até 24 meses para concluir os trabalhos, havendo possibilidade de entrega antecipada.

A inserção da ciclofaixa atendeu a uma solicitação da população local, que vê na iniciativa um meio de estimular o turismo e oferecer mais segurança tanto para moradores quanto para visitantes. As localidades de Patrimônio da Penha e Limo Verde já são reconhecidas por suas belezas naturais e atrativos turísticos.

Uma das primeiras tratativas para discutir a possibilidade de inclusão da ciclofaixa aconteceu em 5 de maio do ano passado, durante uma reunião no Palácio Anchieta.

“A pavimentação da ES-493 vai transformar a mobilidade da região. Além de impulsionar o turismo e melhorar o escoamento da produção agrícola, garantimos também a inclusão de um espaço adequado para ciclistas e pedestres, proporcionando mais segurança e qualidade de vida para a população”, afirmou Gandini.