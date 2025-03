“Fale manso comigo”, diz Lula em resposta a críticas de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu, nesta terça-feira (11), às recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem acusado o Brasil de impor altas taxas aos produtos norte-americanos. Em um discurso firme, Lula enfatizou a necessidade de respeito entre os países.

“Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar este país”, declarou o petista.

A fala ocorreu durante a inauguração do Centro de Desenvolvimento de Produtos de Mobilidade Híbrida-Flex da Stellantis, em Betim (MG). O novo espaço será responsável pelo desenvolvimento de motores a combustão de alta eficiência.

Além das críticas comerciais, aliados de Trump têm movido ações judiciais contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aumentando a tensão diplomática entre os dois países.

Leia Também: STF nega recurso de Marcos do Val, e passaporte continua apreendido

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui