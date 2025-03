Famoso grupo de teatro do Caparaó estreia peça para comemorar 40 anos

“Gota, Pó e Poeira no Pau de Arara – 40 Anos de Estrada” é a nova produção do grupo teatral de Guaçuí, que chega aos palcos capixabas nos dias 8 e 9 de março, no Teatro Municipal Fernando Torres, às 20h.

Dessa forma, a peça, com direção de Tom Rezende, de São Paulo, é resultado de um processo de residência artística que se iniciou em setembro de 2024 contemplado pelo Edital Secult nº 10/2023 – Setorial de Teatro.

Nesse sentido, este novo trabalho tem entrada gratuita. O público retirará os ingressos uma hora antes do início de cada sessão. Depois deve iniciar sua circulação em mostras e festivais dentro e fora do Espírito Santo.

A produção

O projeto “Gota, Pó, Poeira no Pau de Arara” surgiu como comemoração dos 40 anos do grupo guaçuiense, criado em 1983, um dos mais antigos do Espírito Santo.

A produção traz um pouco da sua trajetória, visto que uma das primeiras apresentações da companhia fora da cidade de Guaçuí foi num caminhão que o elenco foi transportado.

“A ideia foi trazer essa referência para cena e reforçar a irreverência e a leveza dos atores com o humor, a comédia e os tipos populares, marcas do grupo”, observa o diretor Tom Rezende.

O elenco

Os encontros com o diretor tiveram início de forma presencial em outubro de 2024, no Espaço Cultural do Gota, e se estenderam até fevereiro de 2025.

Dessa forma, o elenco passou também por um processo de imersão em janeiro de oito dias seguidos de pesquisas, ensaios e preparação técnica com figurinos, adereços e elementos cenográficos.

Posteriormente, o grupo migrou suas ações para o Teatro Municipal Fernando Torres, num processo de montagem que teve duração de oito a dez horas diárias.

“Nesses blocos tivemos exercícios de interpretação, experimentações cênicas, ensaios e preparação técnica com iluminação, sonoplastia e figurinos”, declara Carlos Ola, produtor e ator do espetáculo.

Nesse sentido, para contar a história da avareza de um homem dividido entre os valores materiais e os espirituais, o diretor Tom Rezende conta com sete atores: Edmar da Silva, Eliane Correia, Jacimar Henrique, Aline Saraiva, Neuza de Souza, Matheus Soares e Carlos Ola.

Os figurinos têm a criação e execução de Giovani Bruno, de Piracicaba – SP, e a maquiagem de Romilson Moreira, da Paraíba. Wendel Ola criou os cenários e João Batista Ferreira de Moraes criou a iluminação, ambos de Guaçuí.

A montagem

Em outras palavras, a montagem do espetáculo que se inspira em várias narrativas populares e ainda em “causos” do interior, e tem o patrocínio da Secretaria de Estado da Cultura e Funcultura, através do edital de teatro 010/2023.

Já o Espaço Cultural do Gota, Pó e Poeira – Ponto de Cultura, onde ocorreram os ensaios do elenco, tem o subsídio do edital de Apoio a Programação Continuada de Espaços Culturais do Estado (Secult-ES), Lei Paulo Gustavo e MINC.