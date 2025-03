Faturamento com exportação de café não torrado atinge US$ 1 bilhão

Dados divulgados pela Secretária de Comércio Exterior (Secex) nesta segunda-feira (24) apontam que o faturamento total das exportações de café não torrado nos treze primeiros dias úteis de março de 2025 foi de US$ 1,049 bilhão, comparado a US$ 739,283 milhões registrados em março de 2024.

Já o faturamento diário foi de US$ 80,750 milhões nos treze dias úteis de março/25, registrando um aumento de 118,5% comparado ao mês inteiro de março de 2024, onde a média foi de US$ 39,964 milhões.

