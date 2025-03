Festa da Palmeira Juçara acontece em maio em Rio Novo do Sul

A Festa da Palmeira Juçara em Rio Novo do Sul tem se consolidado como um importante evento cultural e gastronômico da região, registrando um crescimento significativo de público a cada edição. A primeira edição atraiu 3.500 participantes, a segunda contou com 5.000 pessoas, e a terceira alcançou um público de 9.000 visitantes.

O evento destaca-se por uma programação rica e diversificada, que inclui o concurso da Rainha Juçara, onde candidatas locais desfilam representando a cultura e a beleza da região. Além disso, o concurso do Maior Cacho de Juçara premia os produtores que cultivam os maiores e mais saudáveis cachos do fruto, incentivando práticas agrícolas sustentáveis.

