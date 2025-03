Filme estrelado por filha de guaçuiense ganha Oscar 2025

O filme Ainda Estou Aqui, protagonizado por Fernanda Torres, conquistou o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. A produção recebeu elogios da crítica e emocionou o público com sua narrativa impactante.

Fernanda Torres é filha do ator e diretor capixaba Fernando Torres (14.11.1927 – 04.09.2008), natural de Guaçuí, município do Sul do Estado do Espírito Santo.

Ela brilhou no papel principal, demonstrando mais uma vez seu talento excepcional. O longa-metragem se destacou pela direção sensível e pela abordagem envolvente da história, garantindo seu lugar entre as produções mais prestigiadas do ano.

Sobre o filme “Ainda Estou Aqui”

Ainda Estou Aqui é um drama que explora temas profundos sobre memória, família e identidade. A atuação de Fernanda Torres foi considerada um dos pontos altos do filme, sendo elogiada por sua intensidade e entrega ao personagem.

A premiação no Oscar 2025 consolida a carreira da atriz e reforça a relevância do cinema brasileiro no cenário internacional. O reconhecimento de Ainda Estou Aqui demonstra a força das produções nacionais e o talento dos profissionais envolvidos na obra.

Fernanda Torres e sua trajetória no cinema

Fernanda Torres é uma das atrizes mais respeitadas do Brasil, com uma carreira que inclui filmes, séries e peças teatrais de grande sucesso. Filha de Fernando Torres, natural de Guaçuí, Espírito Santo, e da atriz Fernanda Montenegro, ela se destacou por sua versatilidade e capacidade de interpretar papéis marcantes.

Com a vitória de Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres reforça sua posição como um dos grandes nomes do cinema brasileiro. A conquista do Oscar 2025 representa um marco não apenas para sua carreira, mas para toda a indústria cinematográfica do país.

O prêmio de Ainda Estou Aqui no Oscar 2025 é um feito histórico para o cinema brasileiro. Com uma atuação impecável de Fernanda Torres, o filme conquistou o público e a crítica, consolidando-se como uma das produções mais impactantes do ano.

