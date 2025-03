Findes: plataforma vai conectar indústrias a oportunidades de fomento

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) lançou, no dia 13 de março, a plataforma Capta360, uma nova ferramenta estratégica para fortalecer a indústria capixaba. A página, apresentada em primeira mão aos sindicatos associados da Federação, já reúne mais de 120 iniciativas, entre editais de fomento estaduais, nacionais e internacionais. Ela vai permitir que as empresas tenham acesso facilitado às informações e aos editais de recursos reembolsáveis e não reembolsáveis que estão disponíveis para inovação, pesquisa e desenvolvimento em vários segmentos.

A iniciativa visa reduzir a fragmentação das informações sobre editais de fomento, permitindo que as indústrias encontrem rapidamente oportunidades alinhadas às suas necessidades. “Ao centralizar essas informações e torná-las acessíveis, a Findes reforça seu compromisso em inovar constantemente e com o fortalecimento da indústria capixaba, garantindo que os empresários tenham mais ferramentas para impulsionar seus negócios e ampliar sua competitividade”, aponta o presidente da Findes, Paulo Baraona.

Recursos

O presidente da Findes destaca que a plataforma idealizada pela área de Articulação e Competitividade da Federação foi desenvolvida pelo Senai, por meio do Findeslab, e é gratuita. Para acessá-la é preciso apenas se cadastrar no primeiro login.

Ao todo, já são quase R$ 12,5 bilhões em recursos disponíveis, que abrangem diversas áreas e setores, entre eles: agroindústria, infraestrutura e mobilidade e saúde. Os tipos de recursos variam entre reembolsável, não reembolsável (valor não precisa ser devolvido) e inovação aberta para startups (valor não precisa ser devolvido).

O superintendente do Sesi ES e diretor regional do Senai ES, Geferson Santos, reforçou a importância da ferramenta para tornar o setor industrial ainda mais competitivo.

“A competitividade da indústria capixaba passa pelo acesso a oportunidades estratégicas que impulsionem inovação, tecnologia, melhorias de processos e desenvolvimento de novos produtos. O Capta360, desenvolvido pelo Senai ES por meio da área de Defesa de Interesse da Findes, fortalece esse movimento ao conectar as empresas a recursos fundamentais para seu crescimento. Essa iniciativa está totalmente alinhada ao Plano Estratégico de Longo Prazo da Findes, que prioriza a inovação como motor da competitividade industrial, garantindo que o Espírito Santo siga avançando rumo a uma indústria mais produtiva, inovadora e inserida nas cadeias globais”, apontou.

Oportunidades já disponíveis

Podem se cadastrar micro, pequenas, médias e grandes empresas, além de startups. Logo no lançamento, a ferramenta já reunia 68 iniciativas voltadas exclusivamente para a indústria, somando quase R$ 11 bilhões em recursos. Para startups, são 34 oportunidades que totalizam R$ 6,5 milhões. Pesquisadores podem acessar 7 iniciativas, com R$ 6,4 milhões disponíveis, enquanto os Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) contam com 8 iniciativas, que somam R$ 1,4 bilhão.

“Já disponível para acesso pelo site da Findes, o Capta360 possui filtros de busca e banco de dados com os principais editais e financiamentos com oportunidades de fomento, considerando as especificidades e características do Espírito Santo”, explica o gerente executivo de Articulação e Competitividade Industrial da Federação, Ícaro Gomes.

O gerente executivo complementa, ainda, que o Capta360 nasceu da necessidade de haver um ponto centralizado de consulta dessas iniciativas de fomento com um banco de dados atualizado, confiável e que favorecesse o desenvolvimento econômico do Espírito Santo.