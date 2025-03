Fla-Flu AO VIVO: veja onde assistir a final do Campeonato Carioca

Nesta quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), o clássico Fla-Flu vai agitar todo Brasil, em confronto válido pelo jogo de ida da grande final do Campeonato Carioca. Contudo, onde assistir Fluminense x Flamengo ao vivo?

O clássico, que será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

Como chegam as equipes?

O Tricolor das Laranjeiras, que se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca terminando a Taça Guanabara na 3ª colocação, com 17 pontos conquistados, chegou na final após passar pelo Volta Redonda nas semifinais, vencendo o jogo de ida por 4 a 0 e com uma empate sem gols no segundo confronto.

Já o rubro-negro, que foi campeão da Taça Guanabara, com 23 pontos conquistados, chegou para final após passar pelo Vasco da Gama, vencendo o primeiro jogo por 1 a 0 e o segundo por 2 a 1.

Prováveis escalações

Fluminense (técnico Mano Menezes): Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio (Freytes), Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli, Arias, Serna, Canobbio e Cano.

Flamengo (técnico Filipe Luís): Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo), Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta Gerson; Luiz Araújo e Plata.

Ficha técnica

Data: 12 de março (quarta-feira)

12 de março (quarta-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Maracanã, no Rio de Janeiro Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Yuri Elino Ferreira da Cruz Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Gustavo Mota Correia

Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Gustavo Mota Correia VAR: Jorge Fernando Rabello

Onde assistir o Fla-Flu ao vivo?

TV Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

