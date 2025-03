Flamengo x Internacional AO VIVO: onde assistir e escalações

Flamengo e Internacional se enfrentam neste sábado (29), às 21h (horário de Brasília), em confronto válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Maracanã, Rio de Janeiro, e promete ser um duelo intenso entre duas equipes, que tem objetivos ambiciosos na competição. Contudo, onde assistir Flamengo x Internacional ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo pelo SporTV (TV por assinatura) e também, pelo Premiere (pay-per-view). O duelo é importante para os dois times, que buscam começar o Brasileirão com o pé direito.

Flamengo quer manter o embalo

O Flamengo chega para a partida motivado, após a conquista do Campeonato Carioca sobre o Fluminense. Agora, o time comandado por Filipe Luís busca começar a competição pontuando em casa, para buscar mais um título nesta temporada.

Internacional candidato ao título?

Após a conquista do Campeonato Gaúcho, quando venceu o Grêmio na final da competição estadual (3 a 1 no agregado), o Colorado busca vencer o primeiro jogo fora de casa, para dar continuidade ao ótimo trabalho do técnico Roger Machado. Sobretudo, a defesa também terá um papel crucial, já que o Flamengo costuma pressionar bastante, jogando diante de sua torcida.

O confronto

Flamengo e Internacional protagonizam um dos duelos mais tradicionais do futebol brasileiro. Nos últimos anos, os confrontos entre as equipes têm sido equilibrados, com vitórias para ambos os lados e jogos marcados por muita intensidade.

O retrospecto no Maracanã mostra uma vantagem para o Flamengo, que costuma ser forte quando atua em casa. No entanto, o Internacional já provou ser um adversário capaz de surpreender, tornando o confronto ainda mais imprevisível.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Allan (Bruno Henrique) e De La Cruz; Gérson, Luiz Araújo e Plata.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Rogel (Juninho) e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Valencia (Borré).

Ficha técnica

1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: Sábado, 29 de março de 2025

Sábado, 29 de março de 2025 Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Onde assistir Flamengo x Internacional ao vivo?

SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

