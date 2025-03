Flávia da Veiga leva ‘ciência da felicidade’ ao Seminário de Saúde em Guaçuí

A saúde traz felicidade ou a felicidade é que promove saúde? Esse é o questionamento que norteará a palestra da empresária e pesquisadora Flávia da Veiga no PROINTEC – Saúde In Foco, o Seminário de Ciência e Tecnologia na Saúde que acontece nos dias 3 e 4 de abril, em Guaçuí, no Caparaó capixaba.

Com inscrições gratuitas já abertas (clique aqui para se inscrever), o evento será realizado no Centro de Eventos de Guaçuí, reunindo especialistas, profissionais e estudiosos da saúde em dois dias de palestras e debates sobre inovação, tecnologia e bem-estar.

Referência nacional

Flávia é referência nacional quando o assunto é ciência da felicidade. Em sua palestra, ela abordará os impactos diretos da felicidade na saúde física e mental, trazendo dados científicos e reflexões sobre como cultivar um estilo de vida mais saudável e equilibrado por meio de práticas conscientes.

“A felicidade protege nosso coração, fortalece o sistema imunológico, ajuda a enfrentar o estresse e até reduz a percepção da dor. Pessoas felizes vivem mais e com mais qualidade de vida”, explica Flávia.

Pesquisas globais apontam que a felicidade está ligada a menor frequência cardíaca, melhor resposta imunológica e até à longevidade. Segundo Flávia, promover a felicidade vai além do bem-estar pessoal — é uma questão de saúde pública, produtividade e relações mais saudáveis na sociedade.

Trajetória marcada pela superação e conhecimento

A busca de Flávia pela ciência da felicidade começou após um trauma pessoal, quando enfrentou um episódio de estresse pós-traumático que resultou em depressão. “Foi nesse momento que entendi que queria viver — mas não de qualquer forma, queria viver feliz”, conta.

Desde então, ela mergulhou nos estudos e se especializou em instituições como Harvard, Yale, Berkeley, INSEAD (Singapura) e PUC-RS, tornando-se uma das principais vozes no Brasil sobre o tema. Flávia também é fundadora da BeHappier e da BeGroup Publicidade Positiva, embaixadora do Movimento Capitalismo Consciente no Espírito Santo, além de colunista da Rádio BandNews e palestrante em eventos nacionais e internacionais como o TEDx.

Felicidade no trabalho também será destaque

Outro ponto que será abordado na palestra é como empresas e gestores podem promover um ambiente de trabalho mais feliz, mesmo em cenários desafiadores. Para ela, práticas como segurança psicológica, liderança consciente, estímulo à atividade física, meditação e intervenções da psicologia positiva fazem toda a diferença.

“Pessoas felizes são mais produtivas, saudáveis e engajadas. Elas se relacionam melhor, inovam mais e vivem com propósito. A felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida”, defende.

Uma palestra que une ciência, inspiração e bem-estar

Com uma abordagem leve, embasada e envolvente, Flávia da Veiga promete levar ao PROINTEC Saúde In Foco uma palestra que vai muito além da motivação: é ciência aplicada ao dia a dia. Um convite à reflexão sobre como viver melhor — e mais feliz.

Promovido pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), o evento também conta com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), ICEPi, Santa Casa de Guaçuí, Prefeitura e Câmara Municipal de Guaçuí, além do portal AQUINOTICIAS.COM.

Serviço

Evento: PROINTEC – Saúde In Foco

Data: 03 e 04 de abril

Local: Centro de Eventos de Guaçuí – Guaçuí/ES

Entrada: Franca

Inscrições: https://curt.link/GqfOk