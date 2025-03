Fluminense x Volta Redonda: onde assistir, horário e escalações

Neste domingo (2), às 18h (horário de Brasília), Fluminense e Volta Redonda se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Contudo, onde assistir Fluminense x Volta Redonda ao vivo?

A partida, que será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com transmissão da Band (TV aberta) e do Canal Goat (YouTube).

O Fluminense chega para o confronto no embalo de sua classificação para segunda fase da Copa do Brasil, onde goleou o Águia de Marabá por 8 a 0, maior goleada do clube na história da competição. O Tricolor das Laranjeiras terminou a Taça Guanabara na 3ª colocação, por isso, decide fora de casa.

Já o Volta Redonda, que terminou a Taça Guanabara na 2ª colocação, com 20 pontos conquistados, decide o confronto de volta das semifinais dentro de sua casa, no Raulino de Oliveira, por conta de ter terminado na frente do Fluminense.

Prováveis escalações

Fluminense (Mano Menezes): Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva (Freytes) e Fuentes; Hércules, Martinelli, Riquelme Felipe, Canobbio e John Arias; Cano.

Volta Redonda (Rogério Corrêa): Jean Carlos; Wellington Silva, Lucas de Carmo, Fabricio e Sanchez; Barra, Pierre, Patrick (Chay), Kelvin e Marcus Vinicius; Bruno Santos.

Ficha técnica

Data: 2 de março (domingo)

2 de março (domingo) Hora: 18h (horário de Brasília)

18h (horário de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Maracanã, no Rio de Janeiro Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Yuri Elino Ferreira da Cruz Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Thayse Marques Fonseca

Wallace Muller Barros Santos e Thayse Marques Fonseca VAR: Philip Georg Bennett

Onde assistir Fluminense x Volta Redonda

Band (TV aberta) e Canal Goat (YouTube)

