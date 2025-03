Fortaleza x CRB: escalações e onde assistir AO VIVO

Nesta quarta-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília), Fortaleza e CRB se enfrentam, em confronto válido pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. Porém, onde assistir Fortaleza x CRB ao vivo?

A partida, que será realizada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, contará com transmissão do Premiere (pay-per-view), SBT Nordeste (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming).

Como chega o Fortaleza?

O Fortaleza chega para o confronto após perder o título do Campeonato Cearense, depois de empatar o jogo de volta contra o Ceará, por 1 a 1. No jogo de ida, o Leão do Pici havia perdido por 1 a 0. Na Copa do Nordeste, o Fortaleza ocupa a 3ª colocação do Grupo A, com 9 pontos conquistados.

Como chega o CRB?

O CRB chega para o duelo após conquistar o Campeonato Alagoano sobre o ASA, contudo, em seu último confronto, o clube alagoano perdeu para o Ferroviário por 2 a 1, em confronto válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, onde o CRB ocupa a 6ª colocação do Grupo A, com 6 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Fortaleza (técnico Juan Pablo Vojvoda): João Ricardo, Mancuso, Titi, David Luiz, Diogo Barbosa; Zé Welison, Rossetto, Pochettino; Pikachu, Moisés e Renato Kayzer.

CRB (técnico Umberto Louzer): Vitor Caetano; Matheus Ribeiro, Darlisson, Henri e Willian Bahia; Nathan Melo, Higor Meritão e Danielzinho; Thiaguinho, David da Hora e Anselmo Ramon.

Ficha técnica

Data: 26 de março (quarta-feira)

26 de março (quarta-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará Árbitro: Paulo Belence Chaves (PE)

Paulo Belence Chaves (PE) Assistentes: Bruno César Chaves (PE) e Victor Matheus de Lavor (PE)

Bruno César Chaves (PE) e Victor Matheus de Lavor (PE) Quarto árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Onde assistir Fortaleza x CRB ao vivo?

Premiere (pay-per-view), SBT Nordeste (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Disney+ (streaming)

