Fortaleza x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações

Fortaleza e Fluminense entram em campo neste sábado (29), às 18h30 (horário de Brasília), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, e promete ser equilibrado, com as duas equipes buscando pontos importantes na competição. Contudo, onde assistir Fortaleza x Fluminense ao vivo?

Os torcedores poderão assistir o confronto ao vivo, através do canal Premiere (TV por assinatura). A partida é crucial para os dois times, que chegam em momentos parecidos, uma vez que perderam a final de seus campeonatos estaduais.

Fortaleza quer esquecer o título perdido

O Fortaleza chega para o confronto após perder a final do Campeonato Cearense para o Ceará, perdendo o primeiro jogo por 1 a 0 e empatando o segundo por 1 a 1. Assim, o Tricolor de Aço busca recuperação após oscilações nos últimos duelos. Jogando diante da torcida, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda quer aproveitar o fator casa para voltar a vencer.

Fluminense busca equilíbrio na temporada

Assim como seu próximo adversário, o Fluminense também foi vice-campeão do campeonato estadual, após perder o jogo de ida contra o Flamengo por 2 a 1 e empatar o jogo de volta por 0 a 0. Sobretudo, com Mano Menezes no comando, o Tricolor das Laranjeiras aposta na qualidade de Arias para superar a defesa adversária e garantir os três pontos.

O confronto

O duelo entre Fortaleza e Fluminense tem sido marcado pelo equilíbrio nos últimos anos. Embora o time carioca tenha levado vantagem em algumas partidas, a equipe cearense costuma ser forte dentro da Arena Castelão, tornando o confronto imprevisível.

A expectativa é de um jogo movimentado, com ambas as equipes buscando o ataque e tentando impor seu estilo de jogo.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Mancuso, Avila, Titi, Bruno Pacheco, Pikachu, Martínez, Lucas Sasha, Marinho, Lucero e Moisés.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva, Renê, Hércules, Martinelli, Canobbio, Lima, Jhon Arias e Germán Cano.

Ficha técnica

1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: Sábado, 29 de junho de 2025

Sábado, 29 de junho de 2025 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Arena Castelão, Fortaleza, no Ceará

Onde assistir Fortaleza x Fluminense

TV aberta: Sem transmissão

Sem transmissão TV por assinatura: Premiere (pay-per-view)

Premiere (pay-per-view) Streaming: Sem transmissão

Leia também: Dia do Cacau: fruto, que dá origem ao chocolate, promove turismo no ES