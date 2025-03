Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, morre aos 77 anos

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), faleceu nesta quarta-feira (26), aos 77 anos, conforme anunciado pela Prefeitura de Belo Horizonte.

O político sofreu uma parada cardiorrespiratória na noite de terça-feira (25), precisando ser reanimado, segundo informações divulgadas pelo Hospital Mater Dei. Fuad Noman estava internado desde 3 de janeiro e, no dia seguinte à internação, pediu licença do cargo, com o vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil) assumindo a prefeitura desde então.

Acompanhamento médico

Em 29 de janeiro, Noman recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas permaneceu em acompanhamento médico.

Em julho de 2024, o prefeito foi diagnosticado com câncer no sistema linfático, pouco antes de iniciar sua campanha à reeleição. Durante a corrida eleitoral, Fuad anunciou que havia se curado da doença. No entanto, após o pleito, complicações de saúde se agravaram, levando-o a ser internado quatro vezes por questões como diarreia, sangramentos intestinais, sinusite, bronquite e dores nas pernas.

Por orientação médica, Noman tomou posse do cargo de forma remota em 1º de janeiro deste ano. Sua última internação ocorreu devido a uma pneumonia.

Sobre Fuad Noman

Fuad Jorge Noman Filho nasceu em Belo Horizonte no dia 30 de junho de 1947. Formado em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub) e pós-graduado em Programação Econômica e Execução Orçamentária, ele iniciou sua trajetória no serviço público como funcionário do Banco Central e, posteriormente, ingressou no Tesouro Nacional.

