Funcionário é flagrado furtando produtos de loja em Dores do Rio Preto

Um funcionário de uma loja de materiais de construção foi flagrado pelo patrão furtando alguns objetos no município de Dores do Rio Preto, no último sábado (8).

De acordo com as informações, o proprietário contou aos militares que já suspeitava dos furtos após notar a falta de alguns produtos.

O funcionário foi abordado pelo proprietário ao sair da loja carregando os produtos em uma sacola. Com ele, foram encontrados dois refletores de LED de 1450W, um refletor de 200W e duas caixas de cola instantânea, cada uma com dez unidades.

Ao ser questionado, ele informou aos policiais que não havia pago pelos produtos nem solicitado autorização ao proprietário. Ele foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Polícia do município.

