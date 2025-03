Homem é detido após se passar por policial em Atílio Vivácqua

Nesta segunda-feira (10), durante patrulhamento tático em Atílio Vivácqua, os policiais militares receberam a informação que um indivíduo estaria ameaçando moradores com uma arma de fogo e se identificando falsamente como sargento do Exército na localidade de Bela Vista.

Ao chegar no local, os policiais avistaram o indivíduo com um revólver na cintura, que ao perceber a presença dos militares, fugiu para sua residência, resistindo a abordagem da PM. O homem voltou a ser identificar falsamente, desta vez, como policial federal, além de ameaçar os militares. Sua mãe e irmã tentaram impedir a prisão, exigindo o uso progressivo da força para contê-lo.

Durante uma busca dentro da residência do indivíduo, foram encontrados diversos acessórios militares e policiais, incluindo: uma capa de colete tático, distintivo da Polícia Penal e munições de propulsão. A arma que o homem portava foi identificada como um simulacro de revólver, da fabricante Rossi.

Assim, o indivíduo foi algemado e conduzido até a 7ª Delegacia Regional em Cachoeiro de Itapemirim, sem lesões ou sinais de maus-tratos.

Leia também: Ifes abre 1000 vagas para curso preparatório gratuito em todo estado

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui