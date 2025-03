Fundação Carmélia abre inscrições para o Programa de Estágio 2025

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio da Fundação Carmélia. Regulamentado pela Portaria nº 02-R/2025, o programa é destinado a estudantes de cursos superiores e técnicos que queiram atuar nas áreas de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing, Administrativa, Financeira, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Rádio e TV, entre várias outras.

As oportunidades serão para atuação na TVE e na Espírito Santo FM 89.1.

Conforme o edital, é possível a contratação de até 30 estagiários durante o ano de 2025. O valor da bolsa é de R$ 896,94 para nível técnico e R$ 1.034,94 para nível superior, e a jornada é de quatro horas por dia.

É essencial ler atentamente os requisitos antes de efetuar a inscrição.

Os candidatos que não tiverem uma conta no Acesso Cidadão devem consultar o tutorial para criar uma, e seguir as instruções fornecidas.

Aqueles que tiverem a inscrição deferida serão informados via E-Docs e vão compor o banco de cadastro, podendo ser convocados para entrevista a qualquer momento durante a vigência do edital.

Em breve, as instituições de ensino interessadas poderão se credenciar por meio de chamamento público, que será disponibilizado nos próximos dias, também no site da Fundação.

