Futebol feminino: Real Madrid x Arsenal, onde assistir e horário

Nesta terça-feira (18), as equipes femininas do Real Madrid e Arsenal duelam pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League Feminina. A partida acontecerá no estádio Alfredo Di Stéfano, em Madrid, na Espanha, às 14h45 (horário de Brasília). Mas onde assistir Real Madrid e Arsenal ao vivo?

A transmissão se dará pela TNT (TV fechada) e pela Max (streaming).

Como chegam as equipes?

A equipe do Real Madrid venceu quatro e perdeu duas na Champions League. Atualmente, o time soma 25 vitórias, com 89 gols marcados e 34 sofridos.

Por outro lado, o Arsenal marcou 69 gols e sofreu, 23. Ao todo, a equipe já jogou 26 partidas na temporada.

Onde assistir Real Madrid e Arsenal ao vivo?

TNT (TV fechada)

Max (streaming)

Prováveis escalações – Real Madrid e Arsenal

Real Madrid: Misa; Antonia, Lakrar, Mendez, Carmona; Angeldal, Toletti, Leupolz; Weir, Caicedo, Redondo.

Misa; Antonia, Lakrar, Mendez, Carmona; Angeldal, Toletti, Leupolz; Weir, Caicedo, Redondo. Arsenal: Zinsberger; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Little, Walti; Mead, Caldentey, Foord; Russo.

