Presidente da Conmebol causa polêmica com citação racista

“Isso seria como Tarzan sem Chita. Impossível”. A declaração é de Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol. Ele foi questionado como seria a Libertadores sem a participação dos clubes brasileiros.

A fala infeliz foi feita após o sorteio da fase de grupos da Libertadores, realizado na noite dessa sexta (17), em Luque, no Paraguai.

Obviamente, a citação causou uma grande polêmica. O questionamento surgiu após Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ter sugerido que os times brasileiros saíssem das competições da Conmebol.

Isso porque a entidade aplicou uma punição risível ao Cerro Porteño pelo caso de racismo contra Luighi, na Libertadores sub-20.

Desse modo, Domínguez, rebatou a pergunta com a polêmica resposta. Nesse sentido, com a óbvia repercussão negativa, o presidente da Conmebol se desculpou por meio de uma nota oficial.

Em seguida, Alejandro Domínguez afirmou que usou a frase sem intenção de causar desconforto e menosprezo.

Discurso antes do sorteio

Alejandro Domínguez, antes do sorteio, fez um discurso admitindo que as punições aplicadas pela Conmebol não são suficientes para combater os atos racistas que acontecem, frequentemente, em jogos da competição.

Recentemente, a entidade puniu o Cerro Porteño pelo caso de racismo contra os jogadores do Palmeiras com os portões fechados durante a Libertadores sub-20, deste ano, e com uma multa no valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 288 mil, na cotação atual).

