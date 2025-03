Gestante é covardemente agredida pelo companheiro em Atílio Vivácqua

Uma gestante foi agredida pelo companheiro no bairro Praça do Oriente, em Atílio Vivácqua, na noite da última sexta-feira (14).

A tia do agressor contou aos militares que ouviu os gritos da vítima e foi até o local. Na residência, ela encontrou a gestante com vários ferimentos. Devido à situação, ela ficou muito nervosa e teve uma crise epilética. O suspeito fugiu do local.

A Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, a vítima já havia recebido atendimento dos socorristas e sido encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. Por esse motivo, não foi possível ouvir a mulher.

Os policiais orientaram a testemunha a acompanhar a vítima até uma delegacia da Polícia Civil para registrar a ocorrência e tomar as medidas cabíveis.

