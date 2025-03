Viatura capota e policiais ficam feridos durante operação em Guarapari

Na noite dessa sexta-feira (14), quatro policiais militares ficaram feridos durante uma perseguição no bairro São Gabriel, em Guarapari. A equipe foi acionada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) após denúncias de que um indivíduo armado estaria circulando de moto pela região, ameaçando moradores.

Ao iniciar o patrulhamento, os policiais localizaram o suspeito, que fugiu ao perceber a aproximação da viatura. A guarnição iniciou o acompanhamento e emitiu ordens de parada, que foram ignoradas pelo motociclista. Durante a perseguição, em um trecho de difícil acesso, a viatura perdeu o controle, caiu e capotou em um barranco, deixando os quatro militares feridos.

O acidente mobilizou equipes do 10º Batalhão da PM, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestaram socorro imediato aos agentes. Os policiais foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde receberam atendimento médico e foram liberados posteriormente.

A motocicleta utilizada pelo suspeito foi encontrada no barranco, mas o homem conseguiu fugir e ainda não foi localizado. As autoridades seguem com as buscas para identificar e prender o envolvido.

