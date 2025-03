Governo do ES autoriza início de nova formação de Corpo de Bombeiros

O governador do Estado em exercício, Ricardo Ferraço, autorizou, nesta sexta-feira (28), a abertura de mais uma turma de formação de soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), com 100 vagas. O anúncio foi feito durante visita ao Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, na Enseada do Suá, em Vitória. Esta é a terceira turma do Edital 01/2022 e a previsão é que o Teste de Aptidão Física (TAF) ocorra dentro de 60 dias.

“Esse é mais um importante passo que reforça o compromisso do Governo do Estado com essa importante instituição e com a nossa sociedade. Dando sequência ao planejamento do governador Renato Casagrande, autorizamos esse reforço no efetivo do Corpo de Bombeiros. A contratação de novos bombeiros, aliado aos investimentos em inteligência e infraestruturas, aumenta a velocidade e a capacidade de resposta da Corporação e também da Defesa Civil. São ações pensadas para atender bem o cidadão capixaba”, disse Ricardo Ferraço.

O Curso de Formação de Soldados (CFSd) está previsto para começar no segundo semestre de 2025. Os novos soldados estarão prontos para trabalhar em prol da sociedade capixaba em 2026.

Primeira turma

A primeira turma do Edital 01/2022 iniciou a formação em 2023 e, ao final do CFSd, foram nomeados 143 soldados. A segunda turma foi convocada em 2024 e 108 alunos foram matriculados. O curso ainda está em andamento. Atualmente, há 236 candidatos no cadastro de reserva deste concurso, para serem convocados a cumprirem as etapas estabelecidas no edital e comporem a nova turma com 100 vagas.

Os candidatos podem acompanhar as convocações e exigências no site do Corpo de Bombeiros: http://cb.es.gov.br/.

“Ao autorizar a convocação de mais uma turma, o governador em exercício Ricardo Ferraço atende a um grande anseio nosso, que é a recomposição do efetivo do Corpo de Bombeiros e o fortalecimento da capacidade de resposta da Corporação. O governador Renato Casagrande tem sido extremamente sensível a esta demanda, e o que vemos agora é a continuidade do trabalho iniciado em 2019. Estamos com uma turma em formação e iniciaremos mais uma. O que desejamos é que estes candidatos se tornem valorosos bombeiros, que vão trabalhar pela sociedade capixaba”, afirmou o comandante-geral do CBMES, coronel Alexandre Cerqueira.