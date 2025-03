Governo entrega equipamentos para agricultores de São Roque do Canaã

A infraestrutura rural de São Roque do Canaã teve um grande reforço. Na manhã deste sábado (29), o governador do Estado em exercício, Ricardo Ferraço, realizou a entrega de mais de 20 equipamentos agrícolas para uso coletivo dos produtores reunidos em nove associações. O conjunto de máquinas inclui dois tratores agrícolas, quatro secadores de café, um caminhão com carroceria de madeira, uma empilhadeira, dois piladores de café e uma batedeira planetária.

Entre os implementos estão diversos acessórios para trator: dois arados fixos, três carretas agrícolas, duas grades aradoras e um subsolador. A entrega também contemplou um forno a gás turbo, um pulverizador atomizador canhão e uma roçadeira traseira central.

“Estamos firmes nessa pegada de fortalecer as parcerias com os municípios. Nosso governo tem o DNA municipalista. Nesta semana, estivemos em Mimoso do Sul, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, São Mateus e Linhares. Estivemos também em Laranja da Terra para firmar uma parceria com a prefeitura para pavimentação de estrada rural e agora em São Roque em mais essa importante pauta do Agro. Temos um governo equilibrado com as contas em dia e capaz de fomentar o desenvolvimento”, afirmou Ricardo Ferraço.

A aquisição das máquinas e implementos contou com recursos destinados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), bem como de indicação parlamentar estadual e emendas parlamentares federais. Somados, os investimentos ultrapassam a marca de R$ 1,2 milhão.

“Os equipamentos vão auxiliar os agricultores de São Roque do Canaã na manutenção das estradas rurais e nas ações agrícolas nas localidades de atuação das associações, garantindo mais eficiência e melhores condições para quem vive e produz no campo”, completou o secretário da Agricultura, Enio Bergoli.

As associações beneficiadas:

Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares de Alto Santa Júlia

Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares da Agrovila de Santa Júlia

Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Areião

Associação dos Produtores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nossa Senhora do Brasil

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Tancredinho

Associação Familiar dos Trabalhadores da Família Reges

Associação de Agricultores e Agricultoras Familiares de Baixo Tancredinho

Associação dos Agricultores Familiares de Nossa Senhora da Penha

Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade de Sagrado Coração de Jesus